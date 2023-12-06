نصائح وبدائل غذائية سهلة وبسيطة لمنع ارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع ضغط الدم أحد أهم الأعراض المرضية التى يعانى منها البعض تتسبب لهم فى مشكلات جسدية ومرضية كثيرة، وفقا لتقرير نشر فى موقع premiermedicalhv، فإن ارتفاع الضغط يحتاج لنظام غذائى صحي لكى يتم ضبط معدلاته فضلا عن الوقاية من ارتفاعاته المختلفة.

الخطر الكامن فى ارتفاع ضغط الدم عند البعض هو مضاربه التدريجية التى تصيب القلب والشرايين مما يزيد من فرص إصابتهما بمشكلات كثيرة، لذا نصح التقرير بضرورة ضبط الوجبات اليومية والطعام الذى يتناوله المريض لتخفيف حدة ارتفاع الضغط، وتعزيز الصحة ومقاومة المرض.



ومن أفضل النصائح والبدائل لمرضى الضغط:

ـ يجب تجنب كل ما هو يحتوى على الصوديوم لأنه يزيد من نسب ضغط الدم ويؤدى إلى ارتفاعها الشديد، لذا ابحث على الدوام فى المنتجات التى تشتريها هل يوجد بها صوديوم.

ـ اهتم ببدائل لإعطاء نكهة لطعام خال من الملح مثل الريحان والزنجبيل والقرفة.

ـ حدد مواعيد لطعامك ووجباتك، وضع جدول أطعمة صحية لا تخرج عنها أبدا.

ـ اهتم بتناول الدهون من مصدر صحى كالمكسرات وبعض أنواع البقوليات الصحية لك.

ـ الخضراوات بكافة أنواعها أهم مكون فى وجباتك لا يفوتك أبدا لأهميته وإشباعه لك.

ـ نوع بين أنواع الفاكهة دون اسراف، وتناول تلك المركبات بها لأنها تعزز مناعة الجسم.

ـ امتنع عن الرز الأبيض والدقيق لأنهما غير مناسبين ، واستبدلهما بالحبوب الكاملة كالأرز البنى.

ـ اللحوم مهمة جدا لك باعتدال شديد، مثل السمك واللحوم البيضاء كالدجاج.

ـ اهتم بتناول الزبادى الغنى بالبروتين أيضا.