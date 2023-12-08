حصاد 650 فدان أقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والانتهاء منها خلال أسبوعين

كتب عبد الحليم سالم

تم حصاد نحو 650 فدانا من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات في إطار المشروع القومي لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في تلك الاقطان، مما يساهم في توفير 3 مليارات دولار سنويا.

‏وكشف مصدر أن عملية الحصاد متواصلة، وأنه تم نقل كميات حصاد 60 فدان إلى محلج أبو تيج في أسيوط للحليج، لافتا أن الوزن يشير إلى تحقيق تلك المساحة لنحو 10 قناطير للفدان الواحد.

ومن المتوقع أن تتراوح إنتاجية المساحة كلها البالغة 1000 فدان من 8 إلى 10 قناطير للفدان وهي مناسبة، وتقارب إنتاجية العام الماضي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها منطقة شرق العوينات خلال الزراعة الحالية.

‏أضاف المصدر أنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء تماما من الحصاد، ومع نهاية هذا الشهر سيتم نقل كل الكميات التي تم حصدها، سواء الحصاد الآلي، أو الحصاد اليدوي إلى محلج أبو تيج للوزن والحلج، ثم تسويقها بعد ذلك بمعرفة وزارة قطاع الأعمال العام التي تمول وتشرف على التجربة.

‏أضاف المصدر أن التوسع في الزراعة يوفر 3 مليارات دولار، خاصة أن التجربة تتم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توطين تلك النوعية من الأقطان والاستغناء عن استيرادها واستيراد خاماتها من الخارج ،و توفيرها محليا للمصانع الوطنية.