وذكرت المفوضية في بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن فرنسا أخطرتها، بموجب إطار الأزمة المؤقتة والانتقالية، بخطة بقيمة 4.12 مليار يورو لدعم بناء وتشغيل مزرعتين عائمتين للرياح البحرية في منطقة جولف دو ليون على أن يستمر الإجراء لمدة 20 عاما.

وأضاف البيان أن مزرعتي الرياح البحرية العائمتين اللتين يدعمهما هذا الإجراء ستكونا من بين المشاريع التجارية الأولى من هذا النوع في فرنسا. ومن المتوقع أن تتمتع كل مزرعة بقدرة تتراوح بين 230 إلى 280 ميجاوات، وأن تولد 1,1 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا.

وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا لاثنين من المستفيدين، سيتم تحديدهما في عام 2024 وسيتم اختيارهما من خلال عملية مناقصة شفافة وغير تمييزية. وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل قسط شهري متغير بموجب عقد ثنائي الاتجاه سيتم حسابه من خلال مقارنة السعر المرجعي، المحدد في عرض العطاء للمستفيد وكذلك بسعر السوق للكهرباء.. حسب البيان.