المفوضية الأوروبية توافق على صرف 10.3 مليار يورو فى إطار مرفق التعافى والصمود

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منحت المفوضية الأوروبية اليوم السبت تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب فرنسا بصرف 10.3 مليار يورو فى شكل منح فى إطار مرفق التعافى والقدرة على الصمود، وهى الأداة الرئيسية فى لبرنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبى.

وذكرت المفوضية فى بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمى أن فرنسا قدمت إلى المفوضية، فى 31 يوليو الماضي، طلبًا للصرف بناءً على تحقيق المعالم الستة عشر والأهداف التسعة والثلاثين المختارة فى قرار المجلس التنفيذى الخاص بشروط صرف الدفعة الثانية. وهى تغطى الاستثمارات فى مجالات تجديد الطاقة فى المبانى العامة والخاصة، وإزالة الكربون من الصناعة ودعم السكك الحديدية والاتصال الرقمى، ويتضمن طلب الدفع أيضًا مجموعة من الإصلاحات فى مجالات تشمل خدمات التوظيف العامة وأداء الطاقة فى المبانى والاقتصاد الدائرى والأبحاث.



وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية قدمت فى طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق المعالم الستة عشر والأهداف التسعة والثلاثين ، وقامت المفوضية بتقييم هذه المعلومات بدقة قبل تقديم تقييمها الأولى الإيجابى لطلب الدفع.



وتابع أنه سيتم تمويل خطة الإنعاش والقدرة على الصمود فى فرنسا بمبلغ 40.3 مليار يورو فى شكل منح، تم صرف 12.5 مليار يورو منها بالفعل. ويشمل ذلك 5.1 مليار يورو تم دفعها كتمويل مسبق فى 19 أغسطس 2021 ودفعة أولى بقيمة 7.4 مليار يورو تم صرفها فى 4 مارس 2022.