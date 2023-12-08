المشروع السويسرى بأسوان يقضى على أزمة ضعف المياه بشرق المدينة.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، مشروع حيوى، ممول من هيئة المعونة السويسرية، سوف يلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان ، من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

جدير بالذكر أن مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر من أهم أبعاده البعد المستقبلي لتلك المناطق ومراعاة الزيادة السكانية بها فهو يشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من مياه الشرب، حتى عام 2052 ، إضافة إلى خزان أرضى بسعة 5000 متر مكعب وأيضاً شبكات رئيسية بها بطول 5 كيلو متر وخطوط فرعية بأطوال 36 كيلو متر، وكذلك تنفيذ مشروع توسعات محطة الصرف الصحى بالناصرية، وذلك بإنشاء محطة رفع جديدة وخط انحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لإستيعاب الكميات المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ المشروع.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الذى تصل تكلفته لأكثر من 9 مليون فرنك سويسرى لتحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، وعزب كيما شرق مدينة أسوان، والذى سيخدم أكثر من 50 ألف نسمة، ومن المقرر بدء العمل فيه بداية من شهر يناير القادم ولمدة عام، ليتكامل ذلك مع تقديم الدعم المؤسسى لشركة مياه الشرب .

والمشروع يستهدف تغيير كامل للشبكات بأطوال 35 كيلو متر لمنطقة السيل، وكذا تنفيذ خط ناقل بطول 7 كيلو متر، علاوة على الوصلات المنزلية، ليساهم ذلك فى دعم الشبكة الدائرية لمدينة أسوان، والتى تتكامل بتنفيذ مشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3، ليتم بذلك تغذية كافة المناطق السكنية بالمدينة ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة، و يتم بالتوازى مع ذلك تنفيذ المشروع المتكامل الجديد لمنظومة الصرف الصحى لخدمة مناطق السيل وخور عواضة والذى تصل تكلفته لنحو 200 مليون جنيه ليضم خط طرد بأطوال 3 كيلو متر، وشبكات إنحدار بطول 6 كيلو متر ، ومحطة الرفع بطاقة 47 ألف م3/يوم .



المشروع السويسرى فى أسوان



المشروع السويسرى للمياه فى أسوان



المشروع السويسرى للمياه فى أسوان (



جولة داخل المشروع (6



جولة داخل المشروع السويسرى للمياه فى أسوان



محطات المشروع السويسرى لمياه الشرب فى أسوان



مخطط المشروع السويسرى للمياه بأسوان

والمشروع السويسري يجسد التعاون البناء بتنفيذ مشروعات هادفة تحقق التنمية المستدامة للمناطق الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكان قد تم تنفيذ مراحل بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان، فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى، وتنفيذ مكونى الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

والمشروع الحيوى سوف يلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل إنشاء كوبرى السيل العلوى، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 مترا، علاوة على مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بما يضمه من شبكات الإنحدار وخطوط الطرد.

فيما سيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً ، لتوفير مياه الشرب بطريقة مستدامة لسكان مناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية بشرق المدينة ،و المشروعات التى تمت يأتى نتيجة للدعم المتواصل من الحكومة ، وتحقيق الشراكة فى العديد من المحاور التنموية، والمشروع يعمل على عدة محاور منها تقليل الفاقد وترشيد الطاقة بجانب مشروعات البنية التحتية.

من ناحية أخري، اعتمادات مالية ضخمة أنفقتها الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب بمحافظة أسوان، مما أدي الي تحسن واستقرار في ضخ المياه لقري ومدن أسوان مما يبشر بالجمهورية الجديدة.

ويشهد قطاع مياه الشرب بمحافظة أسوان، حاليا تطورا فى مجالات غير مسبوقة تهدف إلى تطوير وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها حصول ثلاث محطات على شهادة الTSM والتى تعنى بمعايير جودة الأداء وهى محطات المعالجة الثلاثية بالحاجر بإدفو، ومحطة مياه الشرب بجبل شيشة، ومحطة المعالجة الثلاثية بكيما.

كما تم خلال الفترة الأخيرة إقامة العديد من الانشاءات الحديثة ومركز خدمة العملاء التى تتيح الراحة والمناخ الجيد للعاملين والعملاء وإنجاز الأعمال براحة ويسر.

كما تمت أعمال البدء في إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لرافع وادى العرب قطر 800 مم ليتناسب مع الوحدات الجديدة التي تم تركيبها بالرافع والذي سيساهم بشكل كبير في زياده ضخ المياه للاهالي بنصر النوبة.

كما يجري استغلال الطاقة الشمسية فى محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي لمحافظة أسوان، وهناك إجراءات تجرى حاليا في هذا الشأن في البدء فى تنفيذ مشروع تصميم وتشغيل إنشاء محطة بقدرة 20 كيلووات بمحطة جبل شيشة ، وذلك بالتنسيق مع اليونيسيف ، كمرحلة أولى وتستهدف التجربة بعد ذلك عددا من محطات المياه والصرف بأسوان وكوم امبو وإدفو وذلك توفيرا للطاقة الكهربائية.

في نفس السياق، جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.



وتشهد محافظة أسوان طفرة في مشروعات مياه الشرب ضمن مشروعات حياة كريمة التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" تطوير الريف المصرى في كافة القطاعات لرفع كفاءة البنية، وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقري الرئيسية وتوابعها بأنحاء محافظة أسوان.