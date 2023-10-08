مياه أسوان: مطابقة عينات التحليل للمواصفات بطريق السادات والمحمودية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصدرت محافظة أسوان، بيانا اليوم الأحد، ردًا على ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك، وما ورود من بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير فى رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته الفورية لمسئولى الشركة الشركة، وأيضًا مديرية الصحة، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالدفع بفرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب للمرور الميدانى على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملى.

وأكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية، كما قامت فرق المعامل المشكلة من قطاع مياه الشرب والصحة بالمرور على المحطات والروافع والشبكات وتابعت حالة التشغيل بها، وتأكدت بأنها تعمل طبقًا لكود التشغيل القياسى.

كما نفت مديرية الصحة والسكان ورود أى حالات مرضية فى هذا الشأن للمستشفيات، وخاصة المستشفى الجامعى أو المسلة التخصصى أو الوحدات الصحية.

وأكد العميد يحيى أبوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة، مناشدًا مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات قد تؤدى إلى البلبلة بين المواطنين.