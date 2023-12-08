وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول مدى واقعية التصريحات الأمريكية - إن روسيا ستذهب إلى المفاوضات مع أوكرانيا بشروط كييف في العام المقبل: "لا، هذا غير واقعي على الإطلاق".

يُذكر أن الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكي رفض - في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية فكرة الصداقة ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

كما أن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أعلن في سبتمبر الماضي أن الطريق إلى الدبلوماسية مع روسيا يمر عبر ساحة المعركة، في المقابل أعلن مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية، يوري أوشاكوف، مؤخرا أنه لم تكن هناك أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا، التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض مع كييف بشأن تسوية النزاع.