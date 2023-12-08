كييف (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 337 ألفا و220 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و626 دبابة و10 آلاف و508 من المركبات المدرعة و8 آلاف و57 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و591 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1159 من المعدات الخاصة و6 آلاف و136 طائرة مسيرة وإسقاط 1571 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكانت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكرانى أعلنت الخميس، أن الجيش الروسى ينشر حاليًا سفينة حربية واحدة فى مهمة قتالية فى البحر الأسود، ولكن لم يتم رصد أى حاملات صواريخ من طراز "كاليبر" هناك.