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القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمرى بغزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:38 م
القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمرى بغزة الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمري بغزة، وسط قصف إسرائيل مكثف على مواقع في شمال قطاع غزة.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلى ما أطلق عليه عملية «السيوف الحديدية»، وطالبت قوات الاحتلال أكثر من مليونين و200 ألف شخص في شمال القطاع بالنزوح نحو الجنوب، وأمرت 21 مستشفى في شمال القطاع بالإخلاء لتبدأ بعدها مرحلة ثانية في 22 أكتوبر بالتوغل البري البطيء من الاتجاهين احدهما في شمال القطاع نحو بيت حانون والآخر في وسط القطاع نحو مخيم البريج.







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