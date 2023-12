الإفراط فى تناول فيتامين سى يؤدى لاضطرابات الجهاز الهضمى

كتبت إيناس البنا

فيتامين C من أهم الفيتامينات الأساسية فى فصل الشتاء اللازمة لتعزيز المناعة، ولكن على الرغم من أهميته إلا أن الإفراط فى تناول جرعات زائدة من فيتامين سي قد يكون له الآثار الجانبية على صحتك.

يعتبر فيتامين C المعزز للمناعة وفقا لموقع " healthsite"، من أهم الفيتامينات التي تتواجد بكثرة في العديد من الفواكه والخضراوات، فهو يلعب دورًا محوريًا في التئام الجروح، ويعزز صحة العظام ويحسن وظائف المخ.



لماذا فيتامين C مهم؟ فيتامين C هو عنصر غذائي مهم معروف بخصائصه المعززة للمناعة، قم بإدخال الأطعمة الغنية بفيتامين C في نظامك الغذائي، علاوة على ذلك، ينبغي تعزي ثفاقة تناول البراعم والخضروات الخضراء الطازجة والبرتقال، لأنها مصادر ممتازة لهذه العناصر الغذائية الأساسية.

فيتامين C الموجود في الليمون الحامض فعال بشكل خاص في تعزيز المناعة والحماية من الالتهابات المختلفة التي تميل إلى الظهور خلال موسم الرياح الموسمية.