اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

الإفراط فى تناول فيتامين سى يؤدى لاضطرابات الجهاز الهضمى

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:00 م
الإفراط فى تناول فيتامين سى يؤدى لاضطرابات الجهاز الهضمى فيتامين C فى الأكلات
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فيتامين C  من أهم الفيتامينات الأساسية فى فصل الشتاء اللازمة لتعزيز المناعة، ولكن على الرغم من أهميته إلا أن الإفراط فى تناول  جرعات زائدة من فيتامين سي قد يكون له الآثار الجانبية على صحتك.
 
يعتبر فيتامين C المعزز للمناعة وفقا لموقع " healthsite"، من أهم الفيتامينات التي تتواجد بكثرة في العديد من الفواكه والخضراوات، فهو يلعب دورًا محوريًا في التئام الجروح، ويعزز صحة العظام ويحسن وظائف المخ.

لماذا فيتامين C مهم؟

فيتامين C هو عنصر غذائي مهم معروف بخصائصه المعززة للمناعة، قم بإدخال الأطعمة الغنية بفيتامين C في نظامك الغذائي، علاوة على ذلك، ينبغي تعزي ثفاقة تناول البراعم والخضروات الخضراء الطازجة والبرتقال، لأنها مصادر ممتازة لهذه العناصر الغذائية الأساسية.
 
فيتامين C الموجود في الليمون الحامض فعال بشكل خاص في تعزيز المناعة والحماية من الالتهابات المختلفة التي تميل إلى الظهور خلال موسم الرياح الموسمية.

الآثار الجانبية للإكثار من فيتامين سي

بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول الكثير من فيتامين سي.

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

تناول الكثير من فيتامين C من خلال المكملات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الجهاز الهضمي على شكل إسهال وغثيان وتشنجات في البطن وغازات.

2. زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى

الإفراط في تناول فيتامين C يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين.

3.  حدوث مشاكل لامتصاص الحديد

 تناول جرعات كبيرة من فيتامين C يمكن أن تعيق عملية امتصاص الحديد القادم من الأطعمة والمكملات الغذائية النباتية، في حين أن هذا قد لا يكون مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم الناس، فإنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد لدى الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر الحديد غير الحيوانية.

4. الإخلال بتوازن العناصر الغذائية

الإفراط في تناول فيتامين C يمكن أن يعطل توازن الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى في الجسم. وقد يتداخل مع امتصاص أو استخدام بعض العناصر الغذائية، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن.
 






فيتامين C

جرعات عالية من مكملات فيتامين سي

الافراط فى فيتامين سى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة