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احذر.. 500 جنيه غرامة التخلف عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:30 ص
احذر.. 500 جنيه غرامة التخلف عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024 - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث تنص المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
 
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع أن يبدأ التصويت فيها للمصريين بالداخل يوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح  الرئاسي فريد زهران  ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر  ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.






عبد الفتاح السيسي

عبد السند يمامة

حازم عمر

فريد زهران

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

قانون مباشرة الحقوق السياسية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

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