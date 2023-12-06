الانتخابات الرئاسية 2024.. عزيزى المواطن.. كيف تعرف لجنتك الانتخابية؟

كتبت نورا فخرى

ساعات قليلة تفصلنا علي انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024 ، الذي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وتعد المشاركة الفاعلة في الانتخابات، واجب وطني وحق دستوري، حيث أكدت المادة 87 من الدستور في فقرتها الأولي، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

ومن هذا المنطلق تبين " اليوم السابع " خطوات الكشف عن اللجنة الانتخابية و عنوانها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات :

1- كتابة عنوان موقع الهيئة الوطنية للانتخابات علي محرك البحث https://www.elections.eg/



موقع الهيئة الوطنية للأنتخابات

2- بمجرد الدخول علي الموقع الإليكتروني ستتمكن من الاستعلام عن لجنتك الانتخابية وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم (علي أن يكتب من اليسار لليمين) والضغط علي "استعلم"



ادخال الرقم القومي

3- ستظهر لك نتيجة البحث أو الاستعلام في صفحة مستقلة يظهر فيها عدد من البيانات بدءا مما إذا كان هذا الرقم القومي يحق له الانتخاب من عدمه، بالإضافة إلي بيانات اللجنة الانتخابية التي ستدلي فيها بصوتك في الانتخابات الرئاسية وتشمل " اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تقع فيها و تبعيتها لأي قسم شرطة، وعنوان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية"، وأخيرا إيضاح بأن تاريخ التصويت من أيام 10 وحتى 12 ديسمبر.