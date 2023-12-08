إنفوجراف.. تعرف على أمكان وعناوين المكتبات العامة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

الدولة المصرية تسعى دائما للنهوض بالمستوى الفكرى والثقافى والفنى للأجيال الصاعدة، وهذا يأتى فى ظل التأكيد الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على بناء الإنسان المصرى، والذى يشمل تزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته فى كافة المجالات وفى مقدمتها الثقافة والتعليم.

ومن هذا المنطلق جاء إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء وتطوير المكتبات المختلفة حتى أنه من خلال مبادرة حياة كريمة تم إنشاء العديد من المكتبات العامة داخل القرى والتى تحوى المئات والمئات من الكتب المتنوعة فى شتى الفنون والوان الثقافة وهما الكتب التاريخية التى تأتى فى مقدمة تلك الكتب المعروضة فبدلا من أن كان الشاب أو الفتاه أو حتى كبار السن يذهبون للمكتبات فى الأماكن البعيدة عنهم داخل مبادرة حياة كريمة المكتبات وصلت إلى الجميع بمحل إقامته.

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا الأمر وضح من خلال المكتبات العامة المنتشرة بأنحاء المحافظة تعرف عليها من خلال اللإنفوجراف التالى: