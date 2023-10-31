نائب محافظ سوهاج: 5 سيارات للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن المتابعة المستمرة لملف تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل والتى تقدم خدماتها للمواطنين بقرية روافع العيساوية، حيث قام بمناقشة الموظفين المختصين، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات التى تقدمها السيارة للمواطنين.

وأشار "القاضي" إلى أن هناك خطة عمل موضوعة لتلك السيارة تتضمن التواجد بجميع قرى المنشاة على مدار الأسبوع، تيسيراٌ على المواطنين لتأدية الخدمات، موجها بضرورة التنويه عن أماكن تواجد السيارة فى جميع الإذاعات المحلية بالمركز.

كما قام نائب المحافظ، خلال جولته بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، والمرور على المركز التكنولوجى للتأكد من الإنضباط، وانتظام سير العمل، وتأدية الخدمات فى مواعيدها المحددة، كما قام بعقد اجتماع برئيس المدينة وقيادات مجلس المدينة، تناول خلاله بعض القضايا والموضوعات التى تهم المواطنين، وشدد نائب المحافظ على ضرورة إنهاء أعمال التوسعة بالمركز التكنولوجى، وإنهاء الطلبات المتأخرة، وضرورة التزام موظفى المركز التكنولوجى بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، وتشغيل جهاز النداء الآلى لتنظيم أدوار المواطنين.

وأشار نائب المحافظ، إلى أعداد وأماكن تواجد باقى سيارات المركز التكنولوجى المتنقل التابعة للمحافظة والتى تشمل " سيارة بحى غرب، سيارتين بمركز ومدينة سوهاج، سيارة بمركز ومدينة المراغة، وسيارة بمركز ومدينة المنشاة؛ ليصبح عدد السيارات المتنقلة لتأدية الخدمات بالمحافظة ( 5 ) سيارات، مؤكدا على ضرورة تغيير أماكن تواجد تلك السيارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.