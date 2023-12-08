أبو الغيط يدعو مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى غزة

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف، في منشور له على موقع "إكس"، أن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع الي مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الإستقرار الإقليمي الهش.

وكان قد علق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على رسالة أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والتى فعل خلال للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة؛ نظرا لحجم الخسائر فى الأرواح البشرية فى غزة وإسرائيل، فى غضون فترة وجيزة .

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش على موقع X: "فى مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنسانى فى غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة فى تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنسانى لإطلاق النار