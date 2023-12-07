7 وزراء يشاركون فى انطلاق مؤتمر "مصر السيسى.. وبناء الدولة الحديثة"

كتبت منال العيسوى

يشهد 7 من وزراء مصر، اليوم الخميس، انطلاق مؤتمر" مصر السيسى ... وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"تحت رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الثالثة بالتزامن مع مع مرور70 عاما على إصدار جريدة الجمهورية، الذى يوافق السابع من ديسمبر عام 1953.

ويتضمن برنامج المؤتمر الوقوف دقيقة على أرواح الشهداء الأبرار، وتقديم فيلم تسجيلي، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، و إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر عدد من الكلمات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي .

كما تتضمن جلسات المؤتمر تناول عدد من الموضوعات حول الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

كما تتضمن الجلسة الثانية،طرح" تنمية سيناء.. قضية أمن قومى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، و اللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي، و اللواء محمود نصاررئيس الجهاز المركزي للتعمير، و الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد ،تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً" بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.