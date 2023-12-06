وزارة الأوقاف تستعرض عددا من جهودها الدعوية فى عام 2023 ..اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

كشفت وزارة الاوقاف عن جانب من جهودها في عام 2023، فبخصوص المجالس مساجد الأعلام الدينية :، فقد تم تنفيذ عدد (92) ندوة علمية بمساجد : (الإمام الشافعي بالقاهرة ، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي" ، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط).

اما عن الأنشطة الدعوية بشهر رمضان، فقد تم تنفيذ عدد (2234) درس السيدات خلال شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذ عدد (108) سهرة رمضانية بهيئة قصور الثقافة ، وفيما يخص البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل فقد تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (23000) مسجد على مستوى الجمهورية ، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد , خلال فترة الصيف (شهر 7 ، 8 ، 9) ، وبواقع (13573) مسجدًا في البرنامج التثقيفي باقي العام وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

وكشفت الوزارة ان البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ، تم تنفيذ عدد (5884) لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات ، اما عن الندوات المشتركة مع الإعلام فقد تم تنفيذ عدد (90) ندوة مشتركة ، وبيانها كالتالي : تم تنفيذ عدد (52) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية : (عثمان الحطابي القاهرة، عمر بن الخطاب – المنيب بالجيزة، دار الأرقم- شرق مدينة نصر ، الطاروطي بالجيزة ، الفتح برمسيس ، النور العباسية ، مسجد السعيد جكمك ، المهند التجمع الخامس ، السلطان الغوري - وسط القاهرة ، مسجد أبو طبل عابدين بالقاهرة، أبو بكر الصديق النرجس التجمع الخامس ، بلال بن رباح- الحديقة الدولية- القاهرة ، الإيمان- مكرم عبيد) .

تم تنفيذ عدد (38) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، والمذاعة على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.