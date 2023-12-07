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مطار العريش يستقبل شحنات مساعدات جوية لغزة قادمة من قطر والكويت وبلجيكا والأردن

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:23 م
مطار العريش يستقبل شحنات مساعدات جوية لغزة قادمة من قطر والكويت وبلجيكا والأردن مطار العريش - أرشيفية
العريش - محمد حسين

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استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم، 4 طائرات نقلت مساعدات ومواد إغاثة وسيارات إسعاف قادمة من قطر والكويت وبلجيكا والأردن.

وسجلت بيانات غرفة عمليات شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية هبوط طائرة مساعدات من قطر نقلت 23,731 طن و6 سيارات إسعاف و مستلزمات عنايه شخصيه للأطفال اليوم وطائرة من الكويت، من الجمعية الكويتية للإغاثة، الوزن :31,195 طن والحمولة مواد إغاثية وطبية و4 سيارات إسعاف.
 
كما استقبل مطار العريش طائرة قادمة من بلچيكا من الاتحاد الأوروبي (IOM)، الوزن : 40,182 ، والحمولة مستلزمات طبية، ومواد إغاثية وطائرة من الأردن الوزن 23,200 الحمولة مستلزمات طبية.






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