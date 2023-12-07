اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقلاع الطائرة الإغاثية الـ36 من الجسر الجوى الكويتى لغزة متجهة إلى العريش

الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:00 م
إقلاع الطائرة الإغاثية الـ36 من الجسر الجوى الكويتى لغزة متجهة إلى العريش مطار العريش
الكويت (أ ش أ)

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أقلعت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الـ36 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش، بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومسلتزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة، إضافة إلى 4 سيارات إسعاف للأشقاء فى قطاع غزة.

وتم تحميل هذه الطائرة بإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية، حيث سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري في مطار العريش قرب معبر رفح البري، على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.
 

 







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