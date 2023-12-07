كتب سمير حسنى

تلقى الدكتور منير البرش مدير صحة غزة خبرا مفاجئا باستشهاد أفراد من عائلته، بينما كان يستعد لمقابلة صحفية جول الوضع في القطاع.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات، عن القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية، مؤكدة أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة، بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج.

واستُشهد، اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.