مؤتمر حاشد لحزب التحرير المصرى بكفر الشيخ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم حزب التحرير المصري بكفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، برئاسة الدكتور ممدوح عبد الحكيم أمين عام حزب التحرير المصري، ومحمد بازيد أمين حزب التحرير المصري بكفر الشيخ، وحضور اللواء شكرى الجندى، عضو النواب الأسبق، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب بكفرالشيخ، والنائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل، وعدد كبير من أهالي المحافظة.

أكد الجميع على أن الرئيس السيسى هو الأحق برئاسة مصر خلال تلك الفترة الحرجة، وأن الرئيس السيسى ضحى بنفسه من أجل الوطن، حيث شهدت مصر فى عهده التنمية والاستقرار.

وقال المحاسب محمد بازيد، أمين حزب التحرير المصرى بكفرالشيخ: جئنا جميعا لتجديد الثقة في الرئيس السيسى، ومشاركتنا جميعًا كمصريين والإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني، ويجب الخروج للاستحقاق الرئاسي بشكل يليق بمكانة وعظمة مصر.

وأوضح أن الشعب المصري يستطيع مواجهة التحديات التى تحاك بمصر، واختيار الرئيس السيسى، لأنه الأجدر في هذه المكان، وهو الرجل المناسب فى هذه المرحلة، للحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان، الذى تعيشه الدولة المصرية ومواصلة التنمية والاستقرار.



الاطفال يتغنون في حب مصر بعدد من الأغاني الوطنية



الحضور في مؤتمر حزب التحرير المصري



جانب من الحضور