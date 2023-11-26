محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب السياسية.. اعرف التفاصيل

العريش- محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، تحالف الأحزاب السياسية بقيادة ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصرى، وذلك فى قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أن المحافظ استعرض خلال اللقاء خطط التنمية والإنجازات التى تمت فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة.

وأكد المحافظ على قيام محطة معالجة مياه بحر البقر بتوفير 5.6 مليون متر مكعب من المياه تكفى لزراعة 465 ألف فدان فى منطقة وسط سيناء، بجانب ترعة السلام التى تروى 275 ألف فدان أخرى، بالإضافة إلى التجمعات التنموية فى منطقة وسط سيناء حيث تم منح كل مواطن منزل و5 أفدنة زراعية.

وأشار المحافظ إلى التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى شمال سيناء، لافتا إلى وجود أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم كمرحلة اولي، ستزداد إلى 300 ألف فى مرحلتها الثانية، حيث تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

بدوره أكد ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصري، أن القيادة السياسية أولت سيناء اهتمامًا كبيرًا فى السنوات الماضية، وأن جميع أحزاب التحالف وعددها 42 حزبًا تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية. وأشار عبد الحكيم، أن سيناء وخاصة شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة، وأننا سننقل ما شاهدناه من إنجازات فى شتى القطاعات على هذه الأرض المقدسة.