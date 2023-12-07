فيديو من حملة المرشح الرئاسى فريد زهران: التغيير الآمن السلمى ممكن

كتب سمير حسنى

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، فيديو من إحدى حملاته الانتخابية، رصدت من خلاله الأسباب التى دفعت أنصاره ومؤيديه لدعمه فى الانتخابات الرئاسية.

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران: "بنقول للناس إن التغيير ممكن وإن هناك طريق آمن وسلمي للتغير..عملنا اللى علينا وزيادة والنظام الحاكم مبناش جيل تاني ومبناش جيل تالت .. إحنا المعارضة المصرية بنت جيل تاني وتالت وهتكمل".

وأضاف: "الطريقة التى سيعاد بها الاقتصاد المصري للتنافسية اللازمة تقدر تاني يوم الصبح تشتغل، فى مليارات بتتحرك في السوق المصري سواء من داخل مصر أو خارجها".

ومن جانبه، قال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "دعوة للتغير الى إحنا بنشوف أنه قادم لا محالة".

وقال أحد أنصار المرشح الرئاسي: "حضرتك عاوز تغير، التغيير مش وأنت قاعد في البيت..لينا دور في الانتخابات اللي جاية ومحدش يقدر يحدد مصيرنا".

وقال آخر: "40 % من المصريين تحت خط الفقر ..هل الشعب المصري يقدر يتحمل 6 سنين كمان جايين؟..مطلوب نعمل نظام جديد أولوياته مختلفة عن بعد اجتماعي".

وتساءلت إحدي انصار المرشح الرئاسى: أن تزيد من إفقار الشعب المصري وتستغل هذا الإفقار في توزيع كرتونة.. النهاردة جاي ياخد صوتي بكرتونة أنا هاخد الكرتونة وهروح ورا الستارة ومش هديله صوتى".