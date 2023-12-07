تصديري الكيماويات يتوقع نمو استثمارات قطاع الزجاج 25% خلال 2024

كتب إسلام سعيد

توقع المجلس التصديري للكيماويات زيادة معدل الإنتاج والاستثمارات في قطاع الزجاج بنسبة 25% خلال العام المقبل، كما كشف المجلس أنه في نهاية 2024 أو مطلع 2025 تشغيل 3 افران لصناعة زجاج المائدة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60 ألف طن سنويا.

وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تبني المجلس لخطه واستراتيجية جديدة خلال العام القادم مشيرا إلي أساليب جديدة للتسويق مبتكرة غير متوقعه بخلاف المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية.

وتوقع في تصريحات صحفية خلال افتتاحه للدورة الاولي لمعرض "انترناشيونال جلاس شو"، زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة والمنتجات الزجاجية بصفه خاصة، مشيراً إلى تنامي الوعي لدي المصنعين و المصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها وتوجيه الفائض في الانتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية بما يسد جزء من الفجوة في الميزان التجارى.

وكشف أبو المكارم أن حجم صادرات قطاع الزجاج خلال العشرة الأشهر الاولي من العام الحالي سجل نحو 200 مليون دولار وأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة المستقبلة لصادرات الزجاج بقيمه 32مليون دولارتليها تركيا بقيمة 25 مليون دولار ثم المغرب بقيمه 24 مليون دولار مضيفا انه يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام القادم بنسبه لا تقل عن 15% .

وأشار إلي أن هذا القطاع من القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في استثماراتها خلال الفترة القادمة وخاصة أنها تعتمد علي مواد خام محليه ومن ثم فإن ضخ استثمارات جديدة من شأنه تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لخامه منتجه محليا وتصديرها في شكل منتج نهائي بدلا من تصديرها في صورة خام وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

أوضح ابو المكارم، أنه هذا التوجه لقطاع الصناعات الكيماوية يتفق مع خطه الدولة لزيادة الصادرات من جهه واستبدال مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة بمواد خام ومستلزمات إنتاج محلية الصنع.