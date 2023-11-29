تصديرى الكيماويات: 14شركة مصرية فى الجناح المصرى بمعرض نيجيريا

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للكيماويات مشاركة 14 شركة في معرض بيوتي ويست أفريقيا والمقام بدولة نيجيريا في الفترة من28 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2023 بجناح مصري جماعي منظم بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وبمساحة 204 متر مربع في قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل، الكيماويات الوسيطة والمواد المساعدة والعبوات.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه بلغت صادرات القطاعات الكيماوية إلى السوق النيجيري خلال عام 2022 ما قيمته 34 مليون دولار وتتمثل أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيري في منتجات الكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة، واللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار وكذلك منتجات المطاط.

ويمثل المجلس بالمعرض يحيى المنشاوى مدير التطوير والتعاون الدولي والذي قام بالتحضير بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى في اعداد الدراسات التسويقية الخاصة بالسوق النيجيرى وكذلك فى الإعداد للقاءات ثنائية للشركات المصرية المشاركة مع الجانب النيجيرى.