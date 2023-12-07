بدء تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان الانتخابية بأحياء بورسعيد

بدأت محافظة بورسعيد أعمال تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية، أمام اللجان الانتخابية بجميع أحياء المحافظة، فضلا عن تركيب المظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس غير المستقرة، وذلك استعدادا للعرس الديمقراطي « الانتخابات الرئاسية» و المقرر عقدها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن .

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة انتهت من إعداد وتجهيز كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددهم حوالى 533533 ناخب موزعون علي 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء و مدينة بورفؤاد بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى، مع توفير كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الإنتخابية.

وأوضح، أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، منوها أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .