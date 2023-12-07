انتخابات الرئاسة.. 22 مركزا انتخابيا و36 لجنة فرعية فى أوسيم بالجيزة

كتبت – مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة 22 مركزًا انتخابيًا و36 لجنة فرعية في مركز ومدينة أوسيم، لاستقبال 314 ألفًا و755 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويكثف المركز تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهوده للانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات، من أثاث ومصادر للتهوية والإضاءة ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ويواصل المركز استعداداته وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات، وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير، وتشكيل فرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية.