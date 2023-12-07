اليوم السابع
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المشدد 20 عاماً لأب ونجله لاتهامهما بقتل ابنته بالصف

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:02 م
المشدد 20 عاماً لأب ونجله لاتهامهما بقتل ابنته بالصف قاعة محكمة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أب ونجله بالسجن المشدد 20 عاما، لاتهامهم بقتل ابنته بالصف.
 
وجاء في أمر الإحالة في القضية جنایات مركز الصف، أن المتهمين "ب. ع. ج" 27 سنة عاطل، "ع. ج. ح"47 سنة عاطل، في يوم 6 أكتوبر 2021، قام بقتل ابنته " ي.ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها ضربا بعصي إلى أن سقطت أرضا ، ثم أنهال عليها الأول طعنا بسكين بأماكن متفرقة بجسدها قاصدين قتلها ، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 






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