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اعرف مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش أسوان قبل افتتاحه × 7 معلومات

الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:30 ص
اعرف مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش أسوان قبل افتتاحه × 7 معلومات ممشى أهل مصر بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، أحد مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة السياحية، وذلك استعداداً لافتتاحه:

1. ممشى أهل مصر، هو مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان السياحية.

2. أعلن محافظ أسوان عن افتتاح مشروع ممشى أهل مصر المرحلة الأولى منه، بالتزامن مع عيد أسوان القومى منتصف يناير المقبل.

3. هذا المشروع الواعد الذى يتم لأول مرة منذ 1964.

4. هناك سباق مع الزمن لإنهاء مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم.

5. يأتى ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، خاصة في كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

6. تم إنهاء المستوى الأول من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 3600 متر من إجمالى 4 كم جار العمل فيها بنسبة 95%.

7. يضم نخيلا وأشجارا وزهورا متنوعة الأشكال والألوان، وكذلك أرضيات من الجرانيت والحجر الرملى، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى، فضلاً عن البرجولات والأسوار التي تحمل الهوية البصرية، وتشكيلات تصميمية الطابع التراثى.

أعمدة ديكورية
أعمدة ديكورية

 

الممشى
الممشى

 

تطوير كورنيش النيل بأسوان
تطوير كورنيش النيل بأسوان

 

مقاعد خشبية على الكورنيش
مقاعد خشبية على الكورنيش

 

ممشى أهل مصر بمدينة أسوان
ممشى أهل مصر بمدينة أسوان

 

ممشى كورنيش النيل
ممشى كورنيش النيل






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