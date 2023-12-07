إقبال كبير من أبناء قنا على حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة

قنا صابر سعيد

نظم التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة قنا ، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم، وذلك لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة، شارك فيها عدد كبير من أبناء محافظة قنا.

وقال محمد نبيل عيسى، عضو التحالف الوطني، إن الحملة بدأت في الساعة 8 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 مساء بمشاركة عدد كبير من أبناء محافظة قنا وما زال الإقبال مستمر على الحملة، مقدما الشكر للقيادة السياسية على دعمهم والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأوضح محمود الكلحي، عضو التحالف الوطني بقنا، أن التحالف ينظم تلك الفعالية لصالح الأشقاء في غزة للتبرع بالدم للمصابين والجرحي هناك وهو أقل ما يقدم لأهالي غزة من أبناء محافظة قنا، مؤكدا أن الإقبال كثيف من مختلف الفئات.

وكانت قد أعلنت أمانة محافظة قنا، أن الحملة ستقام في ميدان من الساعة 8 صباحًا، لتستقبل أبناء قنا الراغبين في التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من أبناء غزة وتضامنا معهم.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى مواصلة تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في إطار الحملات الإنسانية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم.