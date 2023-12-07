اليوم السابع
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إرتفاع مبيعات السيارات وترخيص 32 ألف مركبة "زيرو" خلال نوفمبر 2023

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:00 م
إرتفاع مبيعات السيارات وترخيص 32 ألف مركبة "زيرو" خلال نوفمبر 2023 سيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2023 أن عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجبارى عليها، وتم ترخيصها "زيرو"  سجلت حوالي 32896 مركبة متنوعة، مما يعنى وجود زيادة في مبيعات السيارات وترخيصها خلال شهر أكتوبر السابق بحوالي 4891 مركبة.
 
كما أكد تقرير نوفمبر أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 2145 مركبة موديل 2020، و3873 مركبة موديل 2021، و8175 مركبة موديل2022، و9860 مركبة موديل 2023، و8843 مركبة موديل 2024.






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