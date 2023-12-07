وأفاد التقرير - الذى نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، اتسع نطاق العجز في ميزانية الدولة .. وفى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، تجاوز العجز 1.45 تريليون هريفنيا (عملة أوكرانيا) (1.045 تريليون هريفنيا بما في ذلك المنح).. وتم تمويل احتياجات الميزانية - كما كان فى السابق - بشكل أساسي من المساعدات الدولية (ما يقرب من 37.4 مليار دولار منذ بداية العام)، بما في ذلك أكثر من 4.7 مليار دولار تم تلقيها في أكتوبر ونوفمبر".

وتجاوزت المساعدات الدولية لأوكرانيا 113 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية لأوكرانيا فى فبراير 2022.. وتتوقع أوكرانيا أن تتلقى 42 مليار دولار من المساعدات الدولية في عام 2023 وما لا يقل عن 37 مليار دولار في عام 2024، وفقا للتقرير.

