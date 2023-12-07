روسيا: أمريكا تخاطر بإقامة "فيتنام ثانية" لنفسها فى أوكرانيا

وقال ناريشكين فى مقال بمجلة "رازفودتشيك" الروسية اليوم الخميس: " تخاطر الولايات المتحدة بخلق "فيتنام ثانية" لنفسها، والتي سيتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها حتى يأتي شخص عاقل إلى حد ما إلى السلطة في واشنطن، والذي تكون لديه ما يكفي من الشجاعة والتصميم لإغلاق الموضوع الأوكرانى ".

وأضاف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية:" هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم العسكري لكييف إلى تسريع تراجع السلطة الدولية للغرب، وتحول أوكرانيا إلى "ثقب أسود" يمتص الموارد المادية والبشرية للغرب".

وفى سياق متصل، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، الخطط الأمريكية لإنتاج القذائف والذخيرة في أوكرانيا بأنها محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي لم يدعم مشروع قانون لمساعدة كييف.