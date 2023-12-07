أعراض النوبة القلبية.. خطوات مهمة لإنقاذ المصاب وطرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

قد يتعرض شخص قريب منك لنوبة أو أزمة قلبية دون أن تعلم بالأعراض أو يكون لديك علم أيضا بإجراءات وخطوات الرعاية الفورية التي قد تنقذ حياته.ووفقا لموقع " healthsite"، فإن أول خطوة في إنقاذ مريض النوبة القلبية هي التعرف على العلامات والأعراض الخاصة بالنوبة القلبية والتي تشمل في الغالب الشعور بألم في الصدر وألم ووخز في الذراعين أو كليهما أو ألم في المعدة أو الرقبة أو الظهر وضيق في التنفس والغثيان والدوار، لذا من المهم ملاحظة أن الأعراض يمكن أن تختلف، وقد لا يعاني الجميع من نفس العلامات.

خطوات إنقاذ مريض النوبة القلبية

الاتصال بالإسعاف

إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بنوبة قلبية، فإن الإجراء الأول هو الاتصال بالإسعاف على الفور، لأن الوقت في هذه المرحلة فاصل بصورة كبيرة في هذه الحالات، والتدخل الطبي السريع أمر بالغ الأهمية.

البقاء هادئا

أثناء انتظار وصول خدمات الطوارئ، من الضروري أن تظل هادئًا قدر الإمكان، فيمكن أن يؤدي الذعر إلى تفاقم الموقف، ويمكن أن يساعد السلوك الهادئ في طمأنة الشخص الذي يعاني من الأزمة القلبية.

إجراء الإنعاش القلبي الرئوي

إذا أصبح الشخص لا يتنفس بشكل طبيعي، فيجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي، ابدأ بوضع راحة يديك على منتصف صدر الشخص، وضع اليد الأخرى في الأعلى وشبك الأصابع، قم بإجراء الضغطات على الصدر بالضغط بقوة وبسرعة.

المساعدة في تناول الأدوية

إذا كان هناك دواء مخصص للشخص يجب إعطاؤه له سريعاً، حيث تساعد الأدوية على استرخاء الشرايين التاجية وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

تدابير وقائية للوقاية من النوبة القلبية

