أضرار الإسراف فى شرب المياه وأعراض تحذيرية.. اعرف الكمية الصحية

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أهمية المياه في حياتنا، إلا أن الكثير منها قد يكون مضرا، فوفقا لموقع " scientificamerican"، فإن الإفراط في تناول الماء يخفف من تركيز الصوديوم في الدم، وبالتالى لا يمكن لجسمك أن يعمل بشكل صحيح .

وأوضح أن شرب الماء الزائد عن حاجتك قد يسبب اضطرابًا في وظائف الدماغ، ومع دخول الماء الزائد إلى مجرى الدم، تبدأ الخلايا في الانتفاخ، مما يسبب أعراضًا خفيفة مثل الصداع، إلى أعراض مثل ضيق التنفس، وفي الحالات الشديدة، يؤدي التسمم المائي إلى تلف الدماغ.

أشار التقرير، إلى أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالتك العقلية، وقد يسبب الغثيان والصداع والارتباك العقلي وفقدان الوعي وبعض الأعراض العصبية، وفي الحالات الشديدة.

ما أعراض التسمم بالمياه؟

إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فإن أول ما قد تشعر به هو الدوخة أو الغثيان، يليه القيء عندما يحاول جسمك طرد الماء الزائد من نظامك، قد تعاني من الصداع أو آلام العضلات أو التعب، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الدوخة والغثيان

القيء

ألم عضلي

الصداع

تعب

الارتباك أو الارتباك

تغيرات في الحالة النفسية

تورم الدماغ

واضح البول

الأوهام والهلوسة

ما هي كمية الماء التي تعتبر كمية كبيرة من الماء



التوصيات الصحية لشرب المياه تكون في متوسط 3.7 لتر من الماء يوميًا للرجال، و2.7 لتر من الماء يوميًا للنساء، وهذا يعادل حوالي 11.5 إلى 15.5 كوبًا من الماء يوميًا.