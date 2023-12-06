5 عادات صباحية تحافظ على صحة قلبك في الجو البارد

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب فصل الشتاء والطقس البارد يمكن أن تتأثر صحة القلب بشكل كبير، بسبب قلة النشاط البدنى في الشتاء وكذلك تأثير البرد على الأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات يجب عليك اتباعها لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية في الطقس البارد، بحسب موقع hindustantimes.

تتزايد حالات النوبات القلبية المفاجئة خلال موسم البرد لعدة أسباب: في فصل الشتاء، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم، مما قد يؤثر سلبًا.

يمكن للطقس البارد أيضًا تنشيط الجهاز العصبي الودي وزيادة إفراز الكاتيكولامينات مما يؤدي بدوره إلى انقباض الأوعية الدموية وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

5 عادات صباحية يمكن أن تعزز صحة القلب

حافظ على رطوبة جسمك



قد يخدعنا برد الشتاء ويجعلنا نعتقد أننا لا نحتاج إلى كمية كبيرة من الماء كما هو الحال في المواسم الأكثر دفئًا ومع ذلك، فإن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لصحة القلب ابدأ يومك بترطيب جسمك بعد ليلة من النوم، كوب من الماء في الصباح يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويحسن الدورة الدموية، ويساعد في الحفاظ على وظائف القلب المثلى.

تمارين التمدد



النشاط البدني يظل ضروريًا حتى في الجو البارد خاصة لصحة قلبك.

يؤدي الانخراط في أنشطة مثل تمارين التمدد أو تمارين القلب الخفيفة إلى رفع معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية والتأكد من أن نظام القلب والأوعية الدموية جيد يصبح هذا مهمًا بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يستغرق الجسم وقتًا أطول للوصول إلى درجة الحرارة المثالية.

اختر وجبة إفطار صحية للقلب



وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وخلال فصل الشتاء، فهي فرصة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الصحية للقلب. اختر وجبة إفطار متوازنة تشمل الفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية فكر في تناول دقيق الشوفان المغطى بالتوت ورشة من بذور الكتان أو بذور الشيا لا توفر هذه المكونات الطاقة فحسب، بل تساهم أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وصحة القلب بشكل عام.

تناول فيتامين د



يعد نقص فيتامين د مصدر قلق خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس. إن بدء اليوم ببضع دقائق في الهواء الطلق، خاصة في ضوء شمس الصباح، يمكن أن يعزز مستويات فيتامين د.

إدارة الإجهاد



تعد إدارة الإجهاد أمرًا بالغ الأهمية يمكن أن يؤثر الاكتئاب الشتوي ومستويات التوتر المرتفعة سلبًا على القلب.

إن دمج ممارسات اليقظة الذهنية مثل التأمل وتمارين التنفس العميق في روتين الصباح يمكن أن يخفف من التوتر ويقلل الالتهاب ويحسن ضغط الدم.