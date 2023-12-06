نوة قاسم.. بدأت 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام والعواصف والأمطار أبرز ظواهرها

كتب محمود راغب

الكثير من المواطنين يحرصون على البحث عن مواعيد النوات لما لها من أهمية خاصة وأن بعضها يرتبط بظواهر جوية وحالات من عدم الاستقرار.

- نوة " قاسم "، 5 أيام بدأت فى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وامطار

- نوة" الفيضة الصغرى "تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة

يذكر أن الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أشارت إلى أن فصل الخريف هو فصل إنتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وإنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.