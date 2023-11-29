أجواء شتوية تجذب المواطنين للتنزه بكورنيش الإسكندرية.. فيديو وصور

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء أجواء أوروبية في عروس البحر المتوسط الإسكندرية ،عقب إنهاء نوة «المكنسة» شديدة الأمطار، وتوافد أهالي الإسكندرية وزائريها للاستمتاع بمنظر البحر والطقس الدافئ.

وتتمتع الإسكندرية بطقس شتوى متميز، خاصة لمحبى فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات وظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء، بالإضافة إلى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية والنوات، وتتجمل الطبيعة على سواحل الإسكندرية سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء، أو فى صفاء ونقاء لون البحر خاصة فى الأيام المشمسة.

وهناك مزرات يقبل عليها الزائرين في فصل الشتاء، منها قلعة قايتباي الأثرية، وتوافد علي سور الكورنيش بمنطقة محطة الرمل قلب الإسكندرية النابض بمئات الزوار للتنزه والاستمتاع بركوب الحنطور، وانتشار لباعة الآيس كريم والمسليات، وغيرها بطول الكورنيش من مناطق محطة الرمل والمنشية وبحري، للاستمتاع بطقس الإسكندرية.



