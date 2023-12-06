اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مؤتمر للتحالف الوطنى فى مركز إطسا بالفيوم للحث على المشاركة بالانتخابات

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:26 م
مؤتمر للتحالف الوطنى فى مركز إطسا بالفيوم للحث على المشاركة بالانتخابات مؤتمر للتحالف الوطنى فى مركز اطسا بالفيوم للحث على المشاركة فى الانتخابات
الفيوم رباب الجالى

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نظمت أمانة التحالف الوطنى بالفيوم تحت رعاية النائب محمد الجارحى ممثل التحالف والأمين العام لمؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية، مؤتمرًا حاشدًا بحضور أكثر من 10 آلاف مواطن من كافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك اليوم الأربعاء بمركز اطسا.

 

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية المشاركة ونزول كافة المواطنين لممارسة حقهم الانتخابى، مؤكدين على دعمهم الكامل للدولة المصرية فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة.

 

وأعلن الحضور تأييدهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

 

وتم خلال المؤتمر استعراض المشروعات التى نفذتها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستفادت منها كافة فئات المجتمع، فضلًا عن استعادة دور مصر الإقليمى والعالمى.

 

وشهد المؤتمر حضور جمال الجارحى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبمشاركة العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء أمانة التحالف الوطنى بالفيوم.







التحالف الوطنى للتنمية

الانتخابات الرئاسية

الفيوم

محافظة الفيوم




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