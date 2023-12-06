اليوم السابع
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قطرة دم تساوى حياة.. التحالف الوطنية بدمياط يطلق حملة للتبرع بالدم من أجل غزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 04:09 م
قطرة دم تساوى حياة.. التحالف الوطنية بدمياط يطلق حملة للتبرع بالدم من أجل غزة جانب من حملة التبرع بالدم بتنظيم التحالف الوطنى
دمياط - هيثم مراد

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أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بدمياط، حملة للتبرع بالدم من أجل غزة بعنوان "قطرة دم = حياة"، بميدان الساعة وسط دمياط.
 
وشهدت الحملة مشاركة واسعة من قبل أهالي المحافظة، إضافة إلي مشاركة شباب الجامعات وأعضاء النقابات العامة، فضلا عن مشاركة الفئات العمالية داخل المحافظة. 
 
تجهيزات عديدة قدمها التحالف الوطنى لراغبي المشاركة في الحملة، بدء من تجهيز استراحات للمتبرعين، إضافة إلي اعداد فحص شامل للمتبرع قبل المشاركة للتأكد من استعداده للتبرع بالدم دون خطورة. 
 
وتقول رحاب المصري أحدي المشاركات بتنظيم الحملة: " قمنا بالاعداد جيدا لاستقبال الراغبين في التبرع، يتم فحص الجميع جيدا قبل التبرع للتأكد من عدم تعرضه لأية مخاطر جراء التبرع بالدم" 
 
وأضافت: " مشاركة الشباب كانت الأبرز خلال اليوم، رأينا حرص كبير من قبل شباب دمياط على المشاركة، أيضا كانت هناك ماركة كبيرة من قبل عمال المحافظة الإقبال يتزايد بشكل مستمر من المتوقع أن ترتفع أعداد المشاركين خلال الساعات المقبلة بشكل أكبر" 
 
وأوضح أيمن الأفندي أحد شباب الحملة: " نسعي إلي توصيل رسالة بطريقة بسيطة، من خلال مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات، الجميع هنا كان حريص على المشاركة من أجل دعم أهالي غزة" 
 
وأشار قائلا: " التحالف الوطني تمكن من تجميع الشباب بالشكل الذي يضمن مشاركتهم بشكل فعال، اليوم جميعنا شارك بشكل إيجابي في دعم القضية الفلسطينية.
جانب من حملة التبرع بالدم بتنظيم التحالف الوطنى (3)
أعضاء التحالف الوطني بدمياط ينظمون حملة التبرع بالدم من أجل غزة
 
 
 
 
جانب من حملة التبرع بالدم بتنظيم التحالف الوطنى (1)
مشاركة أبناء دمياط في حملة التبرع بالدم من أجل غزة 
 
جانب من حملة التبرع بالدم بتنظيم التحالف الوطنى (4)
التحالف الوطني يطلق حملة للتبرع بالدم من أجل غزة 
 
جانب من حملة التبرع بالدم بتنظيم التحالف الوطنى (2)
حملة التحالف الوطني قطرة دم تساوى حياة بدمياط 
 






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