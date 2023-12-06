اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:52 م
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:42 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه اموال ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).

 

 







غسل أموال

غسيل أموال

الاتجار في النقد الاجنبي




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