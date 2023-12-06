علامات نقص فيتامين "د" عند الأطفال وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

تشنجات العضلات تعد من أبرز أعراض إصابة الأطفال بنقص فيتامين د، وأيضا كثر إصابتهم بنزلات البرد والأنفلونزا نتيجة لضعف الجهاز المناعي، هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes مقدما أعراض وطرق الوقاية من نقص فيتامين د لدى الأطفال.

أوضح التقرير، أن زيادة أعداد إصابة الأطفال بنقص فيتامين د، يرجع إلى جلوسهم في المنزل فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن الفئات العمرية الأكثر تعرضا لهذا النقص من 2 إلى 14 عامًا، ومن أسباب الإصابة عدم تناولهم للحليب والأغذية الغنية بفيتامين د، وعدم تعرضهم لأشعة الشمس التي تمد الجسم بفيتامين د.

وأشار التقرير إلي أن فيتامين د مهم جدا خلال نمو الطفل، لأنه يحافظ على صحته، ويقوي العظام والعضلات، يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأطعمة والمكملات الغذائية.

ووجود نسبته بشكل طبيعي في الجسم يحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، ومشاكل الجهاز المناعي ويقلل فرص الإصابة بالسرطان، والتصلب المتعدد، ولذا فهو من الفيتامينات المهمة للجسم، لأن نقصانه يؤثر علي صحة الجسم، والعقل.

أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال



هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الطفل بنقص فيتامين د، ومنها:

-ضعف العضلات أو تشنجاتها.

-بطء النمو.

-ضعف المناعة.

-آلام العظام.

-لين العظام.

-التعب.

-الاكتئاب.

نصائح لتقليل الإصابة بنقص فيتامين د



لعلاج نقص فيتامين د عند الأطفال، أتبع هذه النصائح، ومنها:

-إعطاء الطفل مكملات فيتامين د.

-تعرض الطفل لضوء الشمس لأنه أفضل مصدر لفيتامين د.

-تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل الأسماك وزيت الكبد والبيض وزبدة الحليب والجبن والفطر والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د.

-حدد الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات واسمح لهم باللعب في الخارج يوميًا لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل، مما يساعد في نموهم البدني.