مع اقتراب فصل الشتاء.. كيف تقلل من خطر نقص فيتامين د؟

كتبت إيناس البنا

يعرف فيتامين د باسم فيتامين الشمس، حيث يمثل ضوء الشمس المصدر الرئيسى للحصول على هذا الفيتامين المهم لصحة العظام ويساعد على امتصاص الكالسيوم.

الشتاء وخطر نقص فيتامين د

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، أثبتت الأبحاث أن فصل الشتاء هو عامل خطر رئيسي لنقص فيتامين د، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers Nutrition أشارت إلى أن نقص فيتامين د كان أكثر شيوعًا خلال فصلي الشتاء والربيع، ما حث الأشخاص المعرضين لهذه الحالة على تناول مكملات فيتامين د للوقاية منه.

هناك عدة عوامل يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك، بعض منهم ما يلي

التعرض المحدود لأشعة الشمس: خلال فصل الشتاء، تكون فترة النهاء أقصر، ويميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت داخل منازلهم، بالإضافة إلى قلة أشعة الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين د.

اختيار الملابس: غالبًا ما يدفع الطقس البارد الأشخاص إلى ارتداء المزيد من طبقات الملابس، مما قد يقلل من تعرض الجلد لأشعة الشمس.

استخدام واقي الشمس: يوصي العديد من الخبراء باستخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأضرار التي تسببها الشمس، ولكن من خلال تطبيقه، يمكنك حجب الأشعة فوق البنفسجية الضرورية للحصول على فيتامين د.

أعراض انخفاض مستويات فيتامين د

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د عدة أعراض في الجسم، وتشمل هذه:

التعب

آلم الجسد

الضعف

فقدان الشهية

المرض المتكرر

ألم عضلي

تساقط الشعر

مشاكل النوم

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د غير المعالج أيضًا إلى مضاعفات معينة، مثل مشاكل العظام وزيادة خطر الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام والكساح، وضعف العضلات، وزيادة خطر السقوط والإصابة، واضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

كيفية زيادة تناول فيتامين د؟

في حين أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د، فإن المصادر الأخرى، بما في ذلك النظام الغذائي والمكملات الغذائية، يمكن أن تكون فعالة أيضًا في الوقاية من النقص.

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل ومنتجات الألبان المدعمة والحليب النباتي وصفار البيض مصادر غذائية لفيتامين د، وفى بعض الحالات قد تحتاج إلى المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب