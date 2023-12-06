ضبط 262 قضية مخدرات و145 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (262) قضية مخدرات ، (145) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85913) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (63) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهم لـ 46 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، الأقصر، جنوب سيناء) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزتها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيدرو - رشاش- 3 بنادق خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- كمية لمخدرى "الحشيش، البانجو"- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض "سكين"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").