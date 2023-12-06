سقوط 100 شهيد فلسطينى إثر مجزرة إسرائيلية بشعة فى جباليا شمال غزة

كتب أحمد جمعة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة، فجر اليوم، الأربعاء، باستهداف بلوك رقم 2 في مدينة جباليا، ما أدى لاستشهاد 100 مواطن فلسطيني من المدنيين، مؤكدة استهداف مدرسة تؤوي عدد من النازحين شمال غزة.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية لـ"اليوم السابع" استشهاد 3 فتيات من عائلة ظافر نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف لمسجد الزاوية في بلوك 5، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتمركز في المناطق الجنوبية "الفالوجا" والمناطق الشمالية لمخيم جباليا، في ظل استمرار القصف المدفعي الذى لم يتوقف.

وأشارت المصادر إلى خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، لافتة إلى عدم وجود أي مراكز صحية سوى نقاط طبية تابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة حفر مقبرة جماعية في محيط سوق المخيم نتيجة صعوبة دفن الشهداء في المقابر.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم وتتراجع في منطقة مشروع بيت لاهيا ومحيط منطقة الرباط ومدرسة عوني الحرتاني التي تضم نازحين مدنيين في عدة مناطق.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى أبشع جريمة بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القصف العشوائى والمستمر على القطاع، والدفع بالفلسطينيين إلى جنوب القطاع بهدف تهجيرهم قسريا خارج قطاع غزة فى إطار المخطط الخبيث الذى تقوده حكومة بنيامين نتنياهو.

يتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تستمر المرحلة الحالية من الغزو البرى الإسرائيلى لغزة الذى يستهدف الطرف الجنوبى من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة تستهدف بشكل ضيق مقاتلين وقادة محددين من فصائل المقاومة.

وقال مسئول كبير فى إدارة بايدن لشبكة سى أن إن، أنه مع دخول الحرب جنوب قطاع غزة مرحلة جديدة يشعر البيت الأبيض بقلق بشأن تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشكل جاد ومباشر من أن قوات الدفاع الإسرائيلية لا يمكنها تكرار نفس التكتيكات التى استخدمتها شمال القطاع ويجب عليها بذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر.

وأبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل أنه مع تحول الرأى العام العالمى بشكل متزايد ضد حملتها البرية، التى أودت بحياة آلاف المدنيين، فإن مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية بشكلها الحالى والاحتفاظ بدعم دولى حقيقى يتضاءل بسرعة.

وفى تحذيره العلنى الأقوى حتى الأن، حذر وزير الدفاع الامريكى لويد أوستن إسرائيل من أنها لا تستطيع "الفوز فى حرب المدن إلا من خلال حماية المدنيين"، وقال أوستن خلال حديثه فى منتدى "ريجان" أن الدعم الأمريكى لإسرائيل "غير قابل للتفاوض".. لكنه أضاف أن إسرائيل تخاطر باستبدال "نصر تكتيكى بهزيمة استراتيجية" إذا لم تفعل المزيد لحماية المدنيين.