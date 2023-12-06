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الخارجية الفلسطينية محذرة: الاحتلال يحدد حركة النازحين باتجاه معبر رفح

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:39 ص
الخارجية الفلسطينية محذرة: الاحتلال يحدد حركة النازحين باتجاه معبر رفح نازحين فلسطينيين - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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حذرت الخارجية الفلسطينية، من تحديد الاحتلال الإسرائيلي لحركة النازحين باتجاه واحد نحو معبر رفح.، عن القاهرة الإخبارية.

 

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه بات واضحًا أن إسرائيل أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاذ وأصبحت محدود نسبيًا، وعليه فهي تسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب افظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع، واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقى على قيد الحياة أو تواجد في تلك الأمكنة، وتطلب من المواطنين النازحين المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح، حيث بات واضحاً أن دولة الاحتلال تقوم بتحويل القطاع إلى ركام غير صالح للحياة تجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه، لتعلن فيما بعد وبهذا الأسلوب الوحشي أنها حققت أهدافها.

 







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