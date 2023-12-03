أوستن يحذر إسرائيل من "هزيمة استراتيجية" بسبب قتل المدنيين الفلسطينيين

كتبت ريم عبد الحميد

حذر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إسرائيل من التعرض لهزيمة استراتيجية فى الحرب التي تشنها على قطاع غزة حال فشلها فى الانتباه للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد الضحايا من المدينيين.

وخلال خطاب ألقاه أمام منتدى ريجان للدفاع الوطنى فى سنسى فالى بكاليفورينا، قال لويد أوستن إنه ضغط بشكل شخصى على القادة الإسرائيليين لتجنب الخسائر بين المدنيين، وتجنب الخطاب غير المسئول ومنع العنف من قبل المستوطنين فى الضفة الغربية.

وقالت وكالة بلومبرج إن تصريحات أوستن جاءت فى الوقت الذى تزداد فيها حدة تحذيرات المسئولين الأمريكيين لإسرائيل بشأن عدد الشهداء الذين يسقطون فى قطاع غزة. واندلعت هذه التحذيرات، التي كانت قاصرة فى السابق على الاجتماعات المغلقة، إلى العلن مع تزايد الضغوط من الدول العربية ونشطاء حقوق الإنسان والرأى العام فى الداخل الأمريكي، بما فى ذلك جناح اليسار فى حزب الرئيس بايدن الديمقراطى.

وفى حين تعهد أوستن وقادة أمريكا الآخرين بمواصلة دعم إسرائيل، إلا أنهم يخشون من أن الدعم الأمريكى قد لا يمكن الدفاع عنه لو تواصل سقوط الضحايا المدنيين.

وتحدث أوستن عن تجربته الشخصية، وقال إنه تعلم أمرا أو اثنين من الحرب الحضرية خلال الوقت الذى قضاه فى العراق فمثل حماس، كان داعش يعتمد على التواجد بعمق فى المناطق الحضرية. وعمل التحالف الدولى ضد داعش بقوة من أجل حماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية. والدرس ليس أنه بإمكانك الفوز بحرب حضرية بحماية المدنيين، ولكن الدرس هو أن السبيل الوحيد للفوز بحرب حضرية هو حماية المدنيين. وفى مثل هذا القتال، فلإن مركز الثقل هو المدنيين. ولو ألقيت بهم بين أذرع العدوة، فإنك ستبدل النصر التكتيكى بهزيمة استراتيجية.