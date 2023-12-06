رئيس جامعة الزقازيق يوجه بالاستعداد لامتحانات نهاية الترم الأول بالجامعة الأهلية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

زار الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقي مدير برامج القطاع الهندسي ، الدكتور أسامة عبدالعزيز مدير برنامج الطب والجراحة، و الدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان، الدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

كما تابع الدكتور خالد الدرندلى خلال اجتماعه مع مدير ومنسقي البرامج ، آخر مستجدات العمل، والبدء في استعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وتذليل أي معوقات ، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

وعلى هامش الزيارة تابع رئيس الجامعة الدورات التدريبية التي يتم عقدها للطلاب لتنمية مهاراتهم ، كما دعا أبنائه الطلاب إلى ضرورة صقل مهاراتهم بالمعارف والعلوم المختلفة ، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.