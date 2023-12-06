اليوم السابع
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رئيس جامعة الزقازيق يوجه بالاستعداد لامتحانات نهاية الترم الأول بالجامعة الأهلية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:06 م
رئيس جامعة الزقازيق يوجه بالاستعداد لامتحانات نهاية الترم الأول بالجامعة الأهلية جانب من الزيارة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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زار الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.
 
بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقي مدير برامج القطاع الهندسي ، الدكتور أسامة عبدالعزيز مدير برنامج الطب والجراحة، و الدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان، الدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية.
 
كما تابع الدكتور خالد الدرندلى خلال اجتماعه مع مدير ومنسقي البرامج ، آخر مستجدات العمل، والبدء في استعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وتذليل أي معوقات ، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.
 
وعلى هامش الزيارة تابع رئيس الجامعة الدورات التدريبية التي يتم عقدها للطلاب لتنمية مهاراتهم ، كما دعا أبنائه الطلاب إلى ضرورة صقل مهاراتهم بالمعارف والعلوم المختلفة ، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية  تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.






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