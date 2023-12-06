خدمات تهمك.. تعرف على كيفية ترخيص الملاهى غير السياحية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وهو أحد المشروعات القومية التى تهدف فى المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.

ويقدم "اليوم السابع" للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب الحصول على ترخيص للملاهى غير السياحية بمحافظة سوهاج..

المستندات والأوراق المطلوبة :

- صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الإطلاع على الأصل ).

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص، وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

* وإذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

- 3 نسخ من رسم عام للموقع المطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحية بمقياس رسم لا يقل عن 1: 1000 بالنسبة للمدن , 1 : 2500 بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزها هذا الموقع ونصف قطرها 250 م على الأقل.

- 3 نسخ من رسم هندسي للتخطيط العام للموقع بمقياس رسم لايقل عن 1: 200مبينا عليها مساحة وأبعاد المكان المخصص لإقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها.

- صورة عقد الإيجار أو التمليك ( مع الإطلاع على الأصل ) أو خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للملهى.

- ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لمن يقل سنه عن 30 سنة.