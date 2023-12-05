التصريح بدفن جثة طالب توفى عقب سقوط حائط عليه بأخميم سوهاج

لقى طالب في الرابعة عشر من العمر مصرعه، بناحية مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوط حائط عليه بمسكن مبنى بالطوب اللبن أثناء العمل، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالب على إثر سقوط حائط قديم عليه بدائرة مركز شرطة أخميم، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول المدعو جاسر ا ج س 14 سنة طالب ومقيم دائرة المركز" جثة هامدة " إدعاء سقوط حائط عليه.

وبسؤال عمه المدعو فريد ج س س 44 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بمساعدتهم في نقل الرمال لمسكنه بذات الناحية سقط عليه جزء من حائط قديم بالمسكن مبني بالطوب اللبن مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.